Eskişehir’de kalp şeklinde simit
ESKİŞEHİR’DE KALP ŞEKLİNDE SİMİT
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde simitçilik yapan Çağla Erçin, satışları arttırmak için ve Eskişehir’e simit sevgisini hatırlatmak için özel kalp temalı simit yaptırdı
Hamamyolu caddesinde simitçilik yapan Çağla Erçin, düşen satışları canlandırmak için kalp şeklinde simit yaptırıp satışı sundu. Bu yolla son zamlardan sonra simitle arası açılan insalara yeniden simiti sevdirmek amacında olduğunda Erçin talebin arttığını söyledi. Çağla Erçin; “Simit satışları hayli düştü. Ne yapsak diye düşünürken aklıma bu yol geldi. Fırınımla konuştum o da onaylayıp bugüne özel 10-15 tane yapıp yolladı. Çok da güzel oldu bence” dedi.
“Yarım saate bitti”
Kalpli simitlerin talebe hemen yansıdığını söyleyen Erçin, "Bu simitlerle fotoğraf bile çekinen oldu. Talepten gayet memnunun, fikrim işe yaradı. Gelen müşteriler normal simit yerine kalpli simidi tercih ettiler. Kalpli simit yarım saatte bitti” dedi.
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