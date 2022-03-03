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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş, gelişmeleri isabetle okumuş, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli uyarılarını çekinmeden yapmıştır. Ne var ki Zillet İttifakı bundan bile rahatsız olmuştur."
Eskişehir’de kaçak alkol operasyonu
Eskişehir’de bir işyerinde yapılan aramada 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe anason yağı ve 6 adet endüstriyel malzeme ele geçirildi.
ESKİŞEHİR 03.03.2022, 09:40
Eskişehir’de bir işyerinde yapılan aramada 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe anason yağı ve 6 adet endüstriyel malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün S.E. ve İ.E. isimli 2 şüpheliye ait işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı, 6 adet alkol yapımında kullanılan endüstriyel malzeme ele geçirildi.