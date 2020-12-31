Eskişehir’de kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 710 litre kaçak alkol, 173 şişe alkol yapımında kullanılan kit ve 2 ruhsatsız tabanca ve ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi ise gözaltına alındı.

Operasyon, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Y.Z. ve M.Z., isimli şahısların ikametlerinde kaçak alkol bulundurdukları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 710 litre kaçak alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 173 şişe alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.