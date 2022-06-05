Eskişehir’de ipekböcekçiliği yaygınlaşıyor

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde “İpekböcekçiliği Yatırımlarının Desteklenmesini İlişkin Eğitim Programı” açılış töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Koza Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, Eskişehir, Ankara, Bilecik, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Kırşehir, Muğla, Yozgat İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden proje koordinatörleri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, “2020 yılında hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar doğrultusunda arıcılık İpekböcekçiliği kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği yayınlanmış ve bu tebliğ doğrultusunda proje başvuruları alınmaya başlanmıştı. Eskişehir’de 2006’dan 2020’ye kadar olan süreçte 346 proje kabul edilmiştir. 2021 yılındaki 289 başvurudan 219 proje geçti. Proje anlamında çıtamızı yükselttik ve 2022 yılında 942 projenin 853’üne onay verdik. Bu projelerin 517 tanesi asıl listede hibe destek almaya hak kazandı. İpekböcekçiliği projeleri hem atıl arazilerin değerlendirilmesi hem de ekonomiye can vermesi ve sağlayacağı katma değer açısından çok önemli. Atıl bir arazide dut yetiştirip onun yapraklarını ipeğe çevirmek altın kıymetindedir. Atıl ve boş olan arazilerimizde çiftçilerimize daha çok para kazandıracak ipekböcekçiliği gibi projelerin değerlendirilmesi bundan sonrası için çok daha önemli. İpekböcekçiliğinin uygulamalı olarak eğitiminin verileceği bu programa katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Bu eğitimle birlikte ipekböcekçiliğinin daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum”

Eğitim programı hakkında bilgi veren Koza Birlik Başkanı Ramazan Köse, “İpek böceği uygulamalı eğitim çalışmasının hazırlanmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Burada Ankara, Bilecik, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Kırşehir, Muğla, Yozgat Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden proje koordinatörleri ve üreticilerimiz bulunuyor. Ayrıca Rusya’dan bir girişimci kardeşimiz var. Biz bugün burada bulunan kardeşlerimizle ipekböcekçiliğinin nasıl yapıldığını Mayıslar Mahallemizde bulunan tesisimizde uygulamalı olarak göstereceğiz. Bu eğitimle birlikte ipekböcekçiliğinin daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Sarıcakaya’da bulunan ipekböcekçiliği fabrikasını aktif hale getirmek için üretimimizi artırmak zorundayız”

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı Köse ise, “Bugün burada ipekböcekçiliği yetiştirme projesi çerçevesinde, proje koordinatörlerine ve üreticilerimize uygulamalı eğitim vereceğiz. Geçen hafta bu eğitimimizin aynısını Diyarbakır’da yaptık. Bir canlının 28 günde 150 bin kat büyüyerek bizlere ipek gibi kıymetli bir ürün vermesi son derece güzel. İpekböcekçiliğinin seyriyle alakalı olarak 1900’lü yıllarda üretiminin çok fazla olmasına rağmen 2000’li yılların başlarında üretimin çok alt seviyelere düşmüş olması ve son yıllarda bakanlığımızın çalışmalarıyla yeniden bir ivme kazanarak üretiminde artış yaşanması gerçekten sevindirici fakat biz bunu daha da arttırmak istiyoruz. Sarıcakaya’da bulunan ipekböcekçiliği fabrikasını aktif hale getirmek için üretimimizi artırmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl kabul edilen 32 İpekböcekçiliği projesine Bakanlığımız tarafından 6 milyon TL hibe desteği verilmiştir. İpekböcekçiliği projeleri Bakanlığımızın yüzde yüz hibe desteği verdiği tek projedir. İpekböcekçiliği uygulamalı eğitimine katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.