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Eskişehir’de ilginç nakliye yöntemi
Eskişehir çevre yolunda seyir halindeki bir tırın, yük bağlama kısmında koltuk taşınması görenleri hayrete düşürdü.
ESKİŞEHİR 30.10.2021, 13:11
Eskişehir çevre yolunda seyir halindeki bir tırın, yük bağlama kısmında koltuk taşınması görenleri hayrete düşürdü.
İlginç olay, Eskişehir-Bursa karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir tırın, yük bağlama kısmında yer alan koltuk görenleri şaşırttı. Eşya taşımak için ilginç bir yöntem seçen sürücü, aynı zamanda da trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Tırın arkasında bulunan koltuğu gören çevredeki sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.