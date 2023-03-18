Eskişehir’de ilginç afiş

Eskişehir’de mülkünü satmak istemeyen bir vatandaş müteahhitlerin tekliflerinden sıkılıp ‘Satılık değildir müteahhitte verilmeyecektir lütfen rahatsız etmeyiniz’ afişi astı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Dar Sokakta yer alan bir mülkün çitlerinde asılı olan bir afiş dikkat çekti. Müteahhitlerin satın almak için sürekli teklifte bulunduğu arsa için mülk sahibi ilginç bir çözüm buldu. Vatandaşın, çitlerine ‘Satılık değildir müteahhitte verilmeyecektir lütfen rahatsız etmeyiniz’ yazan bir afiş asması görenleri şaşırttı.