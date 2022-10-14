Eskişehir’de ikinci yüzyılda tarım uygulamaları konuşuldu

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, Tepebaşı Belediyesinin çalışma ve projelerini yerinde inceleyerek, “Küçükbaştan büyükbaşa, bitkisel üretime kadar inanılmaz projeler yapmış, her türlü desteği sağlamış. Ahmet Başkanımızı kutluyorum” dedi.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “İkinci Yüzyılda Tarım Uygulamaları” adlı söyleşiye katılmak üzere Eskişehir’e gelen CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, Tepebaşı Belediyesi projelerini de yerinde gördü. Milletvekili Sarıbal ilk olarak Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile birlikte kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Eğriöz Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada 15 mahalle muhtarının yanı sıra üreticiler ile buluşan Başkan Ataç ve Milletvekili Sarıbal, kırsal kalkınma ve tarım politikaları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç ve Milletvekili Sarıbal, mahallede hayvancılık yapan genç kadın üretici Sema Mihaliç’i de ziyaret ederek hayvanları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Ataç ve Milletvekili Sarıbal daha sonra Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nu ziyaret ederek tesisi inceledi. Yetkililerden merkezin işleyişi ve güneş enerji üretimi hakkında bilgiler alan Sarıbal, küçük üreticilerin ücretsiz olarak yararlandığı hizmetten dolayı da Başkan Ataç’ı tebrik etti. Başkan Ataç ve Milletvekili Sarıbal daha sonra Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nı ziyaret etti ve kırsal mahalle sakini kadınların stantlarını dolaştı. Sarıbal, yerel üretimin çok büyük önem taşıdığını ifade ederek üretici kadınları tebrik etti.

“Bu projeler aslında CHP’nin iktidara geldiğinde nasıl bir tarım politikasını önceleyeceğini de ortaya koyuyor”

Milletvekili Sarıbal, Başkan Ataç’ı da çalışmalarından dolayı kutlayarak, “Türkiye’deki var olan siyasi ortamdan, hükümetten daha önde olan bir belediye ile yan yanayız. Daha iktidar bizim elektrik şirketlerimizi özelleştirirken Ahmet Başkanım bugünü görerek, birçok noktada güneşten enerji üretecek tesisler kurmuş. Soğuk Hava Deposu ile üreticinin, çiftçinin yanında. Küçükbaştan büyükbaşa, bitkisel üretime kadar inanılmaz projeler yapmış, her türlü desteği sağlamış. Kendisini kutluyorum. Bu projeler aslında CHP’nin iktidara geldiğinde nasıl bir tarım politikasını önceleyeceğini de ortaya koyuyor. Yanı başımızda köylü kadınlarımız, haftada 3 gün farklı semtlerde ürettiklerini satabiliyorlar. Köydeki insanlara kadar elini uzatmış ve destek vermiş, inanılmaz bir başarı öyküsü. Ahmet Başkanımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Adı eski ama içi modern ve gerçekten çağdaş bir kent, Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Söyleşi: “İkinci Yüzyılda Tarım Uygulamaları”

Tepebaşı Belediyesi ile Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen “İkinci Yüzyılda Tarım Uygulamaları” adlı söyleşide de alanında uzman isimleri kent halkı ile bir araya getirdi. Özdilek Sanat Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleşen etkinliği, Başkan Ataç ve Milletvekili Sarıbal’ın yanı sıra Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, ziraat mühendisleri, üreticiler ve vatandaşlar izledi.

“Tarımla ilgili Soğuk Hava Depomuz gibi çalışmalarımızı alanlarda hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler veren Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile yerel üretimi ve üreticiyi, sürdürülebilirliği desteklemeyi hedefliyoruz. Tarımla ilgili Soğuk Hava Depomuz gibi çalışmalarımızı alanlarda hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de Nemli Mahallesi’nde 20 dönümlük alanda enerji tarlası projesi. Ayrıca Çamlıca Kapalı Pazar Yerimizin çatısını da güneş paneli ile donatacağız. Belediyemizin elektrik ihtiyaçlarını güneşten karşılayarak, faturalara karşı da kurumumuzu rahatlatmış olacağız” diye konuştu.

Söyleşide genç kadın üretici Sema Mihaliç de üretim çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler vererek bir sunum yaptı. Moderatörlüğünü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Handan Giray’ın yaptığı söyleşide konuklar Microbiota Biyoteknoloji San. Ve Tic. Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar ve Bursa Milletvekili CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal tarım konusunu ele aldı.

Milletvekili Sarıbal, “Yeni dünya düzeni kapitalizm, dünyayı altüst eden, sömüren, serbest piyasa yalanı üzerinden gelişip büyümüş çok uluslu şirketler ya da ülkeler, bu yarışta ipi göğüsleyerek kendi halkları için bir kazanıma dönüştürmüş. Eğer bizim gibi toplumlar, yeterli gelişmeyi gösterememiş ise küresel düzen, kapitalizm halkın sömürüldüğü bir düzene dönüşmüştür. Bu düzen bizde 1980 ile birlikte başlamıştır. Bunun nasıl olduğunu konuşmaz, birbirimize anlatmazsak sorunları çözemeyiz. Bu ülkenin insanını yeterli, dengeli ve güvenceli beslemek istiyor muyuz? Yine bugün olduğu gibi ithalat ile mi insanımızın karnını doyuracağız? Ukrayna’dan gemi çıkınca burada devlet töreni mi yapacağız, yoksa Eskişehir’in ve tüm Türkiye’nin üretime açık ama üretim yapılmayan arazilerinde tarım mı yapacağız? Aynı şekilde eğer bu üretimi yapacaksak, tarım alanlarımızı mutlaka koruyacak mıyız, korumayacak mıyız? Çiftçimizi gerçekten insanca bir iş, insanca bir yaşama sahip kılacak mıyız, kılmayacak mıyız? Bunlara karar vermek zorundayız. ‘Brezilya’dan bize bedava yumurta geliyor, niye üreteceğiz’ diyecek miyiz, demeyecek miyiz” sözlerini kullandı.

Söyleşide Prof. Dr. Ahmet Çabuk tarımda yeni teknoloji uygulamaları, Levent Özbunar da Eskişehir tarımı üzerine tespit ve fikirlerini katılımcılar ile paylaştı. Program üreticilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.