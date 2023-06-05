Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
SİVRİHİSAR' DA MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
ESKİŞEHİR 05.06.2023, 10:36
Eskişehir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Çankaya mahallesinde Ahmet B’nin kullandığı 06 DSF 146 plakalı otomobil ile Hasan S., yönetimindeki 26 TY 115 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında yaralanan olmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.