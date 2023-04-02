Eskişehir’de iki köpek tramvay altında kaldı

Eskişehir’de seyir halindeki tramvayın altında kalan iki köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan çarşı tramvay durağında meydana gelen olayda, iki köpek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında çalışma yapan itfaiye ekipleri, tramvayın altından kalan köpekleri kurtardı. Kurtarma çalışmalarının ardından aksayan tramvay seferleri kaldığı yerden devam etti.