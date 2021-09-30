Eskişehir’de ihracat da ithalat da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eskişehir’in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de 2021 Ağustos ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 36 artarak 93 milyon 940 bin dolar, ithalat yüzde 26 artarak 85 milyon 809 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye’de ise, Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 51,9, ithalat yüzde 23,6 arttı.