banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Eskişehir’de hırsızlık yaptı, Kütahya’da yakalandı

Eskişehir’de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, Kütahya’da yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR 30.04.2021, 12:21
2
Eskişehir’de hırsızlık yaptı, Kütahya’da yakalandı

Eskişehir’de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, Kütahya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler, Yukarısöğütönü mahallesindeki bir iş yerine ait depoda meydana gelen hırsızlık ile ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını, Hazer A.’nın gerçekleştirdiğini ve daha sonra Kütahya’ya kaçtığını belirledi. Hırsızlık şüphelisi Hazer A., gerçekleştirilen operasyonla birlikte Kütahya’daki saklandığı evde çalınan malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından Eskişehir’e getirilen şüpheli Hazer A.’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisi alındı.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?