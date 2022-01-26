Eskişehir’de her ay yüzlerce yeni araç trafiğe çıkıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 308 bin 833’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 301 adet artarak, 308 bin 833’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 180 bin 28 adeti otomobil, 49 bin 27 adeti kamyonet, 35 bin 824’ü motosiklet, 25 bin 507 adeti traktör, 10 bin 922 adeti kamyon, 3 bin 993 adeti minibüs, 2 bin 709 adeti otobüs, 823 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 25 milyon 249 bin 119’a ulaştı.