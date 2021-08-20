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Eskişehir’de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı

Eskişehir’de Muharrem ayı dolayısıyla hayırsever iş adamı Hasan Kahraman tarafından İki Eylül Caddesi’nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

ESKİŞEHİR 20.08.2021, 11:21
Eskişehir’de hayırsever bir vatandaş sokakta aşure dağıttı

Eskişehir’de Muharrem ayı dolayısıyla hayırsever iş adamı Hasan Kahraman tarafından İki Eylül Caddesi’nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Eskişehir’de bir hayırsever tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirirken vatandaşlar, aşure almak isteyince kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat etmediği anlarda aşure dağıtımını gerçekleştiren görevliler tarafından uyarılarda bulunuldu. Aşure dağıtımını gerçekleştiren Oğuzhan Çırak, "Muharrem ayının huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Çırak, “Caddede geçen tüm vatandaşlarımıza İkram etmeye çalışıyoruz. Muharrem ayı inşallah bize huzur ve mutluluk getirir. Muharrem ayının 10. günü geldiği zaman aşure dağıtmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Aşure dağıtımında sıraya giren vatandaşlar sıcak sıcak aşurelerden yiyerek hayırsevere teşekkür ettiler.

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