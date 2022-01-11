Eskişehir’de hava soğuyacak

ESKİŞEHİR (İHA) – Meteorolojinin tahminlerine göre, Eskişehir’in de yer aldığı bölgenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya illerinin yer aldığı bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren hissedilir şekilde 6 ila 12 derece azalacağı, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile Çarşamba gününden itibaren yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Eskişehir il merkezinde yüksek kesimlerde kar, Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü en düşük 3, en yüksek 5 derece, perşembe günü en düşük eksi 3, en yüksek -1 derece, Cuma günü en düşük -4, en yüksek 1 derece, cumartesi günü en düşük -4, en yüksek 3 derece, Pazar günü ise en düşük -3, en yüksek 2 derece olacak.