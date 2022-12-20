Eskişehir’de hava sıcaklıkları yükseliyor

Meteorolojinin tahminlerine göre Eskişehir’de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre Eskişehir’de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında yükselirken, bölge genelinde az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde ise pus, yer yer sis etkili olacak. Tahminlere göre Eskişehir’in ilçeleri için en düşük sıcaklık eksi 6 derece, en yüksek sıcaklık ise 10 derece olacak.