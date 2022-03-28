Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Eskişehir’de hava sıcaklıkları hafta ortasında mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkacak.

Eskişehir’de mart ayının ikinci haftasından beri devam eden soğuk hava, etkisini kaybetmeye başladı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre mevsim normallerinin 8-10 derece altına inen hava sıcaklıkları hafta başından itibaren mevsim normallerinde olacak. Ayrıca hava sıcaklıklarının hafta ortasında ise mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.