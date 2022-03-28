Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: “Dünya gerçekliklerini ıskalarsak üreteceğimiz politikalar etkisiz, faydasız, hatta gereksiz hale gelir”
Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Eskişehir’de hava sıcaklıkları hafta ortasında mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkacak.
ESKİŞEHİR 28.03.2022, 16:35
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Eskişehir’de hava sıcaklıkları hafta ortasında mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkacak.
Eskişehir’de mart ayının ikinci haftasından beri devam eden soğuk hava, etkisini kaybetmeye başladı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre mevsim normallerinin 8-10 derece altına inen hava sıcaklıkları hafta başından itibaren mevsim normallerinde olacak. Ayrıca hava sıcaklıklarının hafta ortasında ise mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.