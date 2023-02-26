Eskişehir’de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir ve ilçeleri için hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenilmediği bölge için sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı bildirildi. Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 24 derece ile Sarıcakaya’da, en düşük hava sıcaklığının ise 14 derece ile Han’da olması bekleniyor.