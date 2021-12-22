Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Eskişehir’in merkez ve diğer ilçelerinde hava sıcaklıkları sıfır derecenin altını görmeye başladı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir’in batı kesimleri ve Bursa’nın güneydoğu kesimlerinin sabahın ilk saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Bazı ilçelerde hava sıcaklığı eksi değerlerde

Bölge genelinde hava sıcaklığının 2-5 derece arasında azalması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre bugün; Eskişehir’in Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu ve İnönü ilçeleri 0, Günyüzü ve Beylikova eksi 1, Seyitgazi eksi 2, Çifteler ve Mahmudiye eksi 3, Mihalıççık ve Han ise eksi 5 dereceyi görecek. Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri de 3 derece olacak.

Hafta sonuna kadar sıcaklıklar daha da düşecek

Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilir derecede azalacağı, 25 Aralık Cumartesi gününe kadar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, soğuk havanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı ilgililer, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.