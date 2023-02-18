Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrediyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren ise parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği belirtildi. Alınan verilere göre, hava sıcaklığının 1-3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından güncel bir uyarı yapılmayan Eskişehir’in merkez ilçelerinde, hava sıcaklığının 12 dereceye kadar çıkması bekleniyor.