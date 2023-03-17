Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek

Meteorolojik verilere göre bugün Eskişehir genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı olması beklenirken, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmeye başlayacak. Yapılan uyarıya göre özellikle öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar İnönü İlçesinde yer yer kuvvetli yağış olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği kaydedildi. Yağışların genellikle yağmur olarak yağması beklenirken, deniz seviyesinden bin 200 metre ve üstündeki yüksekliklerde karla karışık yağmur olacağı düşünülüyor. Sıcaklığın düştüğü kentte bugün hava sıcaklığının şehir merkezinde 6 dereceye, Mihalıççık da ise 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Şehir genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir havanın hâkim olması, sıcaklığın en düşük olduğu Mihalıççık’ta ise genelinde çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın bölge genelinde Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Bursa ilinin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.