Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

Meteorolojik verilere göre yarın Eskişehir genelinde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında bir değişiklik olması beklenmiyor.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Önemli bir hava değişikliğinin beklenmediği kentte, yarın hava sıcaklığının şehir merkezinde 17 dereceye, Sarıcaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise 22 derece kadar çıkması bekleniyor. Şehir genelinde parçalı bulutlu bir havanın hâkim olması, sıcaklığın ise en düşük olarak Mihalıççık ilçesinde 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın bölge genelinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.