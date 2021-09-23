Eskişehir’de hava sıcaklığı 13 derece birden düştü

Eskişehir’de hava sıcaklığının iki günde 13 derece birden düşmesiyle birlikte kalabalıklığı ile bilinen bazı yaya yolları boş kaldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de geçtiğimiz salı günü 25 derece olan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye düştü. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte kentin en işlek yaya yollarından Porsuk Bulvarı ve İsmet İnönü Caddesi boş kaldı.

Öte yandan ilerleyen günlerde ise hava sıcaklığının 10 derece kadar artacağı tahmin ediliyor.