Eskişehir’de hava kalitesi ve sağlığı denetimi

Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla sanayi tesislerinden ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi adına Çevre ve Şehircilik Eskişehir İl Müdürlüğünce pandemi döneminde de denetimler kesintisiz şekilde devam ediyor.

Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirlenmiş limit değerlerinin aşılmaması, kentin hava kalitesinin her geçen gün daha iyi duruma taşınması, vatandaşların daha solunabilir bir havaya sahip olması ve en yaşanabilir şehirler arasında yer alan Eskişehir’in listenin daha üst sıralarına yükseltilmesi hedefleniyor. Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu doğrultuda sanayi kaynaklı ve ısınma kaynaklı hava kirliğinin önlenmesi adına sorunsuz şekilde sürdürülen çalışmaların yanında, motorlu kara taşıtları kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması adına denetimler yapılıyor.

Denetimlerde araçlar incelendi, sürücüler bilgilendirildi

İl Müdürü Hikmet Çelik’in de denetim ekibinin başında yer almasıyla Tepebaşı bölgesinde bulunan Tren Garı’nın ana giriş kapısı önünde şehir içi trafiğin yoğun olarak seyrettiği güzergâh üzerinde denetim gerçekleştirildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile müştereken gerçekleştirilen denetimde, durdurulan araçlar Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenerek, İl Müdürü Çelik tarafından sürücüler mevzuat kapsamında yükümlülükleri hakkında bilgilendirildi.

Denetimler aralıksız olarak sürdürülecek

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, ilimizin hava kalitesini her geçen gün arttırmak ve daha solunabilir bir havaya sahip olmak amacıyla gerçekleştirilen ve egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmadığı tespit edilen taşıt sahiplerine 2 bin 67 TL ve yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olduğu tespit edilen taşıt sahiplerine 4 bin 136 TL idari para cezası uygulanan denetimlerimiz, trafiğin yoğun olduğu ilimizin farklı noktalarında aralıksız olarak sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.