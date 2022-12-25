Eskişehir’de güvenlik uygulaması

Eskişehir’de gece saatlerinde emniyet ekipleri tarafından 358 personel ve 1 çevik kuvvet timinin katılımıyla güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir’de 24-25 Aralık gecesi, İl Emniyet Müdürlüğünce güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Saat 22.00-02.00 arasında yapılan faaliyette 358 personel ve 1 tim çevik kuvvet görev aldı. Denetimlerde 6 bin 846 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda; 3 şahsın hırsızlık suçundan arandığı, 1 kişinin mühür bozma suçundan arandığı ve 2 bin TL kesinleşmiş para cezasının bulunduğu, basit yaralama suçundan aranan 1 şahsın 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 1 kişinin askeri ceza kanununa muhalefet suçundan arandığı, 1 şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı, hırsızlık suçundan aranan 1 şahsın 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 1 kişinin kayıp şahıs olarak arandığı, toplamda 10 şahsın aranmasının olduğu ve 4 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler uygulandı.