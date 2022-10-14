Eskişehir’de “güvenilir gıda” denetimleri devam ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için yapılan denetimler sürüyor.

Eskişehir’de 2022 yılı içerisinde Tarım İl Müdürlüğü yetki alanında bulunan 6 bin 190 adet gıda işletmesi için 6 bin 980 adet resmi kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yine aynı yıl içerisinde 490 adet eğitim kurumu kantini ve yemekhanesi için 593 resmi kontrol faaliyeti yapıldı. Ayrıca eğitim kurumu kantini veya yemekhanesi olarak faaliyet gösteren işletmelerde çalışan tüm personelin hijyen uygulamalarına yönelik eğitim alması zorunlu olurken, söz konusu eğitimler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde 459 kişiye eğitim verildi. Ayrıca “Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek” hedefi doğrultusunda, 708 öğrenciye de gıda hijyeni ve gıda güvenliği ile ilgili eğitimler verildi.