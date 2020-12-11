Eskişehir’de güneş yazdan kalma bir gün yaşattı

Eskişehir’de bugün yüzünü iyice gösteren güneş adeta yazdan kalma bir günü yaşattı.

Eskişehirliler aralık ayında güneşin tadını çıkartıyor. Ülke genelinde birçok şehirde kışın etkisiyle karlı ve soğuk hava yaşanırken, Eskişehir’de, dün gece yağan yağmurun ardından sabah güneş etkili oldu. Vatandaşlar ise son derece parlayan güneşin tadını çıkarttı. Kimi vatandaşlar ise yeşillik alanlarda kitap okurken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Bazılar ise, Türkiye’nin Venedik olarak bilinen Porsuk Çayına gelerek fotoğraf çektirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kalan bazı vatandaşlar ise güneşi fırsat bilip gerekli alış-verişlerini gerçekleştirdiler. Kaç gündür sis etkisi altında olan Eskişehirliler, bugün nem oranının 50, sıcaklığın ise 11 derece ölçüldüğü bir gün yaşadılar. Sabah erken saatlerinde etkisini gösteren güneş zaman zaman bulutların ardında kaldı.

Bu arada metrolojiden alınan bilgiye göre, bugün güneşi gören Eskişehirliler, önümüzdeki çarşamba gününde kadar bulut ve yağmurun etkisi altında olacak.