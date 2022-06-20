Eskişehir’de ‘Güldür Güldür Şoyo’ tiyatro oyunu perdelerini açtı ve seyircisinden tam not aldı.

Eskişehir Şehit Onur Yeşil Ortaokulu öğretmeni Ümit Baca ve Semra Baca rehberliğinde bir yılda hazırlanan ‘Güldür Güldür Şoyo’ tiyatro oyununun da; Okul Müdürü Emre Sönmez, Matematik Öğretmeni Gülden Arın Uzun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasemin Aytaç ve toplam 35 öğrenci rol aldı. Oyun, bir hafta içinde tam 10 kez perde açtı. Oyunun konusu: ‘Oyun 7 skecten oluşuyor ve her bir skec, toplumun değişik kesimlerinden insan tiplemelerini anlatıyor’.

Eskişehir Sultandere Sahnesi’nde: Oyun, 9 gösterim ile seyircisiyle buluştu. Oyuna hem öğrenciler hem halkın çok güzel bir ilgisi oldu. Tiyatro sevgisinin aslında çok canlı bir şekilde yaşandığını da hepimize gösterdi. Halkın içinde bir oyun olduğu için, halkın büyük beğeni ve ilgisini kazandı. Kısa sürede 2000 seyirciye ulaştı. Son olarak davet edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde sevenleri ile buluştu.