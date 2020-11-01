Eskişehir’de görev yapan Fatma öğretmen ile eşi İzmir depreminde hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR'DE BİR ÇOK OKULDA ÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ YAPTIKTAN SONRA MEMLEKETİ İZMİR'E YERLEŞEN FATMA NİHAL NAYMAN ÖĞRETMEN VE EŞİ ASTSUBAY ÖZKAN NAYMAN, YAŞANAN DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ
Eskişehir’de bir çok okulda Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenliği yaptıktan sonra memleketi İzmir’e yerleşen Fatma Nihal Nayman ve eşi emekli Astsubay Özkan Nayman’ın yaşanan depremde hayatını kaybetmesi meslektaşlarını da çok üzdü
Eskişehir’de 100.Yıl İlköğretim Okulu, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptıktan sonra memleketi İzmir’e yerleşen Fatma Nihal Nayman ile eşi Astsubayı Özkan Nayman, İzmir depreminde hayatlarını kaybetti. Cenazeleri bugün öğle namazını müteakip Tire Büyükkale köyünde defnedildi.
Bornova Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Emrah Apartmanı’nda yaşayan Nayman çiftinin vefatı Eskişehir’deki meslektaşlarını da çok üzerken Cumhuriyet Lisesi Müdürü Semih Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşananları anlatıp üzüntülerini dile getirdi.
Bu arada Nayman çiftinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan oğulları Emre Nayman’ın enkazdan sağ çıkartılması sevinç kaynağı oldu.
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