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Eskişehir’de gökkuşağı güzelliği

ESKİŞEHİR'DE KISA SÜRELİ DE OLSA GÖKYÜZÜNÜ SÜYLEYEN GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİ YAŞANDI.

ESKİŞEHİR 29.10.2020, 18:27
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Eskişehir’de gökkuşağı güzelliği

Eskişehir’de kısa süreli de olsa gökyüzünü söyleyen gökkuşağı güzelliği yaşandı.

Akşam saatlerine doğru başlayan yağmurun ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Kendini gösteren güneşle birlikte kentin semasını yarım daire şeklinde kaplayan gökkuşağı, seyrine doyumsuz güzel bir görüntü oluşturdu. Dakikalarca gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, havanın kararması ile birlikte bir süre sonra kayboldu.

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