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Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışa bağlı ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

ESKİŞEHİR 13.06.2022, 12:53
Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışa bağlı ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli olması beklenen yağışa bağlı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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