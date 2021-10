Eskişehir’de ’Gıda Denetim Seferberliği’ başarıyla tamamlandı

Eskişehir’de gıda üretim, satış ve toplu tüketim ürünleri satan işletmeler 24-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ’Gıda Denetim Serbestliği’ kapsamında denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla 24-28 Ekim tarihleri arasında 81 ilde yürütülen ‘’Gıda Denetim Seferberliği’’ kapsamında Eskişehir genelinde de 4 gün boyunca denetimler gerçekleştirildi. Gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri bu süreçte yoğun bir şekilde denetlendi. Denetim seferberliğinin 3’üncü gününde ekibe eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, Gıda Denetim Ekibi ile beraber Eskişehir’de, bakanlık öncülüğünde başlatılan ’Gıda Denetim Seferberliği’nin üçüncü günündeki aşaması olan gıda satış yerlerinin denetimini gerçekleştireceklerini ifade etti. Öncelikle yıl boyunca risk esasına dayalı gıda denetimlerinin devam ettiğini belirten Gümüş, yapılan seferberlik ile tüketicilerde farkındalık oluşturulması, halkın bilinçlendirilmesi ve gıda iş yerlerine her an görev başında olduklarını hatırlatma amacı taşıdıklarını belirtti. Eskişehir’de gıda mühendisi, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan toplamda 43 kişilik denetim ekibiyle planlanan topyekûn denetim faaliyetinde, maksatlarının ceza yazmaktan ziyade gıda işyerlerini bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara rehberlik etmek olduğunun altını çizdi. Önceliklerinin insanların sofrasına giren her türlü gıdanın güvenliğini sağlamak, güvenli gıda tüketiminin önünü açmak, iş yerlerinin de buna göre üretim ve satış yapmalarını temin etmek olduğunu ifade etti.

“İhraç edilen ürünler de denetleniyor”

Aynı zamanda Eskişehir’den 98 ayrı ülkeye gıda ürünü ihraç eder duruma geldiklerini dile getiren Gümüş, ihraç edilen bu ürünlerin de il müdürlüğü denetim elamanlarınca denetlendiğini açıkladı. Gümüş, denetimler esnasında olumsuz bir ürünle karşılaşıldığı takdirde ürünle ilgili numunelerin alınarak analize gönderildiğini, analiz sonuçlarında uygunsuz çıkan ürünlerin imha edildiğini ve işletmeye idari para cezası uygulandığını kaydetti. Gümüş, daha sonra Gıda Denetim ekibi ve basın mensupları ile beraber Batıkent Mahallesi’nde bulunan bir gıda satış işletmesinin denetimine eşlik etti.