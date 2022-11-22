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Eskişehir’de gerçekleşen oto hırsızlıklarının failleri Kocaeli’nde yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen oto hırsızlığı olaylarının faillerini Kocaeli’nde yakalayarak Eskişehir’e getirdi.

ESKİŞEHİR 22.11.2022, 10:56
Eskişehir’de gerçekleşen oto hırsızlıklarının failleri Kocaeli’nde yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen oto hırsızlığı olaylarının faillerini Kocaeli’nde yakalayarak Eskişehir’e getirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçeler; Odunpazarı ve Tepebaşı’nda, farklı tarihlerde gerçekleşen oto hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre çalışmalar sonucunda, 4 olayın failleri N.K. ve C.G., Kocaeli ilinde yakalanarak Eskişehir’e getirtildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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