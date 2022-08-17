Eskişehir’de geleceğin teknoloji mühendisleri yetişiyor

DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri projesi çerçevesinde Eskişehirli gençleri çeşitli teknoloji derslerine davet eden Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü Odunpazarı Gençlik Merkezi, geleceğin teknoloji mühendislerini yetiştiriyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü Odunpazarı Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri eğitimleri Eskişehirli gençler tarafından epey ilgi görüyor. Temel amacı, ülkenin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi itici gücünü meydana getirmek olan DENEYAP projesi, gelecekte Türkiye’nin teknoloji gücüne katkı sağlayacak olan bilim insanlarını, araştırmacılarını ve girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor.

3 yıl içerisinde çeşitli teknolojik eğitimler veriliyor

DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri’nin eğitim modeli; ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere girişimcilik başta olmak üzere eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazandırıyor. Eğitimlere katılan gençler; tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, mobil uygulama ve yapay zekâ gibi 11 farklı alanda ücretsiz eğitimler alıyor. 3 yıllık olan bu süreçte hem teknoloji yeniliklerini hem de öğrencilere özel ilgi alanlarında derinleşme ve çeşitli projeler üretme imkânı veriyor.

İlk mezunlar verilecek

Havacılık ve Uzay Teknoloji eğitimlerinin sona ermesi ile Eskişehir DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri, ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Mezuniyet projelerini hazırlayan gençler, bundan sonraki süreçte takım olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanacaklar. 160 öğrenci ile başlayan serüven, pandeminin etkisi ile atölye çalışmalarını yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler yarı yarıya düştü.

Yeni eğitim öğretim için hazırlıklar yapılıyor

Birinci faz mezunlarını vermeye hazırlanan DENEYAP Eskişehir Atölyeleri, yeni öğrenci seçmelerine başladı. Dördüncü faz eğitimler için iki aşamalı sınav sürecinden geçerek atölyede eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 1-26 Haziran tarihlerinde ilk aşama olan teste tabi tutuldu. Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan uygulama sınavı sonrası tekrar 160 öğrenci ile yeni eğitim öğretim dönemine başlangıç yapılması için hazırlıklarını sürdürüyor.

DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri; Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) koordinatörlüğünde etkinliklerine devam ediyor.