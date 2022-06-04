Eskişehir’de geceyi şimşekler aydınlattı

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde özellikle ilçelerde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, adeta geceyi aydınlattı.

Dün akşam saatlerinde Mahmudiye, Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluştururken, adeta geceyi gündüze çevirdi. Gördükleri manzaraları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Ayrıca Sivrihisar İlçesi’nde de dün öğle saatlerinden sonra dolu yağışı etkili oldu. Bir süre devam eden dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.