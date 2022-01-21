Eskişehir’de gece saatlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de gece saatlerinde beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı hakkında uyarıda bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde; havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, karla karışık yağmur şeklinde başlayıp gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmininde bulundu. Ayrıca hava sıcaklığının ise 4 ile 6 derece düşmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada; rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuldu.