Eskişehir’de gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Eskişehir Valiliği tarafından “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla, gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Eskişehir Öğretmenevi’nde düzenlenen yemeğe; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, vali yardımcıları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. İl Müftüsü Bekir Gerek’in yaptırdığı yemek duasının ardından programda bir konuşma yapan Vali Ayyıldız, gaziliğin hem dini açıdan hem de kültürel olarak son derece önemli olduğunu bildirdi. Vali Ayyıldız konuşmasının devamında, “Vatanı, milleti, kendinden aziz bildiği mukaddes değerleri için canını vermekten çekinmeyen ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesiyle birlikte ‘Gazi’ ünvanı verilişinin yıldönümünü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günü, vatanın bölünmezliği, milletimizin birlik ve beraberliği, huzuru için gerekirse şehit olmayı göze alarak çıktıkları bu yolda yaşayan şehitler olan kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı, saygılarımızı ifade etmenin bir vesilesi olarak görüyoruz” dedi.