Eskişehir’de fuhuştan 8 kişiye para cezası

Eskişehir’de fuhuş yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 11 bin 106 TL idari para cezası uygulanırken, yabancı uyruklu 1 kişinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 21-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 11 bin 106 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu bir kişinin ise sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Fuhşa konu adresler de ekipler tarafından mühürlendi.