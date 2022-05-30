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Eskişehir’de fuhuştan 8 kişiye para cezası

Eskişehir’de fuhuş yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 11 bin 106 TL idari para cezası uygulanırken, yabancı uyruklu 1 kişinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

ESKİŞEHİR 30.05.2022, 17:59
Eskişehir’de fuhuştan 8 kişiye para cezası

Eskişehir’de fuhuş yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 11 bin 106 TL idari para cezası uygulanırken, yabancı uyruklu 1 kişinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 21-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 11 bin 106 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu bir kişinin ise sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Fuhşa konu adresler de ekipler tarafından mühürlendi.

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