Eskişehir’de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de fuhuş yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde fuhuşu önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen operasyon sonucunda para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen E.K., F.G. ve M.O. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.