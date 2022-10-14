Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir’de FETÖ’nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, FETÖ’nün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen 1 emekli kıdemli albay, 1 astsubay, 1 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile 1 muvazzaf uzman çavuş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.