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Eskişehir’de farklı hırsızlık olaylarının 2 şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de kurulan özel ekip kentte meydana gelen farklı hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

ESKİŞEHİR 19.07.2022, 16:07 19.07.2022, 16:54
Eskişehir’de farklı hırsızlık olaylarının 2 şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de kurulan özel ekip kentte meydana gelen farklı hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, kentte farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlattı. Yapılan uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında; Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerinden çalınan 60 bin TL değerinde 2 bilgisayar kasası, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, alüminyum aksesuar malzemeleri, Odunpazarı ilçesinde bulunan bir iş yerinden çalınan 72 bin TL değerinde oto aksesuar parçaları ve kamera kayıt cihazı çalan 2 şüpheli yakalandı. İkamet aramasında şüpheliler G.S. ve P.D. yakalanırken, ikamette 35 bin TL değerinde oto aksesuarı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheliler G.S. ve P.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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