Eskişehir’de evlilikler ve boşanmalar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2021 yılında Eskişehir’de evlenmeler yüzde 17,9 artarken, boşanmalar ise yüzde 25,5 arttı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2021 yılında Eskişehir’de evlenmeler yüzde 17,9 artarken, boşanmalar ise yüzde 25,5 arttı. Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis olurken, kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Ülke genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1 iken kadınlarda 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti.