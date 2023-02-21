Eskişehir’de ev yangını, 1 ölü

Eskişehir’de bir evde çıkan yangında, yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen 56 yaşındaki şahıs yanarak can verdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Fidangül Sokak’taki 7 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin salon bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadakilerin durumu fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 56 yaşındaki Kazım Aytüre’nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında hayatını kaybeden Kazım Aytüre’nin yüzde 70 zihinsel engelli olduğu ve annesi Sultan Aytüre’nin pazara gittiği için evde olmadığı öğrenildi. Anne Aytüre, olayda ihmali bulunduğu şüphesiyle ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.