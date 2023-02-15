Eskişehir’de esnaf ’asrın felaketi’ nedeniyle camlarına siyah kurdele yapıştırdı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Eskişehir’de esnaf dükkanlarına siyah kurdele yapıştırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehirde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden deprem bölgesine yardım gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremler nedeniyle 7 günlük milli yas ilan etmesinin ardından Eskişehirli esnaf dükkanlarına siyah kurdele yapıştırdı. Yapıştırdıkları siyah kurdele ile ‘zorlukları birlikte aşacağız’ mesajı veren esnaf hem deprem için farkındalık oluşturdu hem de hayatını kaybedenleri andı.