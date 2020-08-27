Eskişehir’de ekmek 1,75 değil, 1,50 liradır
ESKİŞEHİR’DE EKMEK 1,75 DEĞİL, 1,50 LİRADIR
İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, son yapılan zamla 200 gram ekmeğin 1,50 lira olduğunu, 1,75 liraya satılmadığını belirterek, "Bizim böyle bir haberimiz yok, eğen bu fiyattan satanlar varsa hemen araştırıp gereğini yapacağız" dedi.
Başkan Kazım Mülazımoğlu, konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dün Eskişehir’in bazı yerel basında 17 Ağustos’tan sonra daha ekmek fiyatını 25 kuruşluk yeni bir zamla 1,75 lira yaptığımız şeklinde haber okudum. Ben haberlerin gerçek bilgileri içermediği belirtmek istiyorum. Fırıncılar en son belirtiğimiz 200 gramlık ekmeği ancak 1,50 liraya satabiliyor. Diğer yandan 200 gramlık hamura 50 gram daha ekleyerek fırıncı 1,75 kuruşa satabiliyor. Bu kanunun doğruladığı bir şeydir. Ancak 200 gramlık ekmeği her hangi bir fırıncı 1,50 liranın üstüne satamaz. Satılıyorsa vatandaş buna tepki göstererek o fırıncı hakkında idari işlemlere başlatabilir. Bize ihbar edebilir. Polise de şikâyet edebilir. Bizim bildiğim her hangi bir fırıncımız bu işi yapmıyor. Eğer bilgimizin dışında yapan olursa biz onu bulup gerekli işlemleri yapacağız. Eskişehir’de 200 gramlık beyaz ekmeği 1,50 liradır ve bir sonraki resmi açıklama gelmeden fiyat böyle olacaktır. Vatandaşlarımızı tedbirli ve sahtekâr/ fırsatçı fırıncı varsa ona karşı tedbirli olmalarını rica ediyoruz” şeklinde aktardı.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25