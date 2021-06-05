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Eskişehir’de Dünya Çevre Günü’ne yakışmayan manzaralar

Eskişehir’de bütün uyarı ve çabalara rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından birçok bölgede etrafa atılan çöpler, Dünya Çevre Günü’ne yakışmayan manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor.

ESKİŞEHİR 05.06.2021, 12:46
Eskişehir’de Dünya Çevre Günü’ne yakışmayan manzaralar

Eskişehir’de bütün uyarı ve çabalara rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından birçok bölgede etrafa atılan çöpler, Dünya Çevre Günü’ne yakışmayan manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Dünya genelinde doğanın korunmasına yönelik duyarlılıkta umut veren gelişmeler yaşanırken, Eskişehir’de bu konuda yapılan çalışmalar, halkı bilinçlendirme çabaları ve denetimler tam arzu edilen sonucu ne yazık ki vermiyor. Kent merkezindeki bazı alanlara ve çevrede bulunan ormanlık arazilere gelişigüzel atılan çöpler, Dünya Çevre Günü’ne yakışmayan çirkin görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Avrupa kenti olarak bilinen Eskişehir’de duyarsızca atılan çöpler görenleri hayrete düşürüyor. Doğaya ciddi zararlar verdiği bilinen başta plastik atıklar olmak üzere; cam şişeler, tenekeler ve molozlar vatandaşları tedirgin ediyor. Çöp birikintilerinin hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verdiğini vurgulayan duyarlı vatandaşlar, günün anlam ve önemine uygun davranış sergilenmesi ve temizlik konusunda da yetkililerin daha fazla çalışması yapması gerektiğini belirtiyorlar.
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