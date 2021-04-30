Eskişehir’de dün ve bugün

Dün akşam itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma ile birlikte Eskişehir’in bazı bölgelerinde dün ve bugün kaydedilen görüntüler, insan yoğunluğu şaşırtan bir değişimi gözler önüne serdi.

29 Nisan saat 19.00’da uygulanmaya başlanan tam kapanma kararının ardından cadde ve sokaklar ülke genelinde boş kaldı. Kararın açıklanmasından itibaren çeşitli sebeplerle aşırı kalabalıkların yerini bugün sessizlik aldı. Eskişehir’in işlek caddelerinden olan İki Eylül Caddesi ve Porsuk Bulvarında dün ve bugün kaydedilen görüntüler arasındaki fark, kalabalığın ne denli yoğun olduğunun adeta bir göstergesi oldu.