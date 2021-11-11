Eskişehir’de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Kasım’da belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonrasında 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.