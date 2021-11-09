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Eskişehir’de DEAŞ Operasyonu
Eskişehir’de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
ESKİŞEHİR 09.11.2021, 10:12
Eskişehir’de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrasında çok sayıda dijital materyalin yanı sıra kitap ve dergiler ele geçirildi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.