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Eskişehir’de cumartesi günü yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunuldu.

ESKİŞEHİR 10.06.2022, 18:03
Eskişehir’de cumartesi günü yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde cumartesi günü, parçalı çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu. Rüzgârın ise güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış esnasında ise yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.

Ayrıca hazırlanan tahmin raporunda, cumartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması beklenildiğinden dolayı meydana gelebilecek yıldırım, ani kuvvetli rüzgâr, sel, su baskını ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur