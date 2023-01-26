Eskişehir’de Cuma günü yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Cuma günü için Eskişehir’inde içerisinde bulunduğu bölgede yer yer meydana gelebilecek yağış uyarısı yapıldı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, Eskişehir’in içerisinde bulunduğu bölge genelinin çok bulutlu olacağı bildirildi. Akşam ve gece saatlerinde Eskişehir, İnönü, Seyitgazi, Han, Kütahya, Domaniç, Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar, Bozüyük ve Pazaryeri çevrelerinde hafif yağmur görüleceği tahmininde bulunuldu. Yarın (Cuma) ise Bursa, Bilecik, Kütahya illeri genelinde, Eskişehir, İnönü, Sarıcakaya ve Mihalgazi çevrelerinde yağışlar beklenmektedir. Yarın (Cuma) beklenen yağışların Karacabey, Mustafakemalpaşa, Emet, Hisarcık, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Simav çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Hava sıcaklığından önemli bir değişiklik beklenilmeyen Eskişehir genelinde mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredileceği aktarıldı. Ayrıca Cuma günü yağışların Karacabey, Mustafakemalpaşa, Emet, Hisarcık, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Simav çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.